Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Oleksandr Petrusenko - статистика

Осиек
#16 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Осиек
4 : 2
12.09.2026
Динамо Загреб
62' - 90'
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Риека
4 : 1
05.09.2026
Осиек
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
Осиек
3 : 0
30.08.2026
Славен Белупо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
21
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 36 тур
Антальяспор
0 : 0
18.05.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Бодрум
0 : 0
12.04.2025
Антальяспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
2 : 1
05.04.2025
Самсунспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Галатасарай
4 : 0
14.03.2025
Антальяспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Антальяспор
2 : 1
08.03.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
3 : 0
02.03.2025
Антальяспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Антальяспор
2 : 1
22.02.2025
Касымпаша
75' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
09.02.2025
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
75' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
1 : 0
19.01.2025
Антальяспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
5 : 0
12.01.2025
Антальяспор
1' - 56'
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 17 тур
Газиантеп
2 : 0
22.12.2024
Антальяспор
1' - 46'
24'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
07.12.2024
Антальяспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
3 : 2
09.11.2024
Бодрум
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
2 : 0
04.11.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.10.2024
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
0 : 3
19.10.2024
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 1
04.10.2024
Антальяспор
1' - 61'
58'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Касымпаша
0 : 0
22.09.2024
Антальяспор
46' - 90'
Главные новости
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
1
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
7
Тюкавин оценил возможность трансфера в Европу
11:24
1
Тюкавин прокомментировал сорвавшийся трансфер в «Зенит»
10:27
2
ФотоНа повязке капитана сборной России нарисовали эчпочмак и барса
10:15
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Второразрядные соперники не вызывают никакого интереса»
09:58
2
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+