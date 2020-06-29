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Георгиос Карагунис
Статистика
Георгиос Карагунис - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1977 (49)
#14 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Греция
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Греция
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Коста-Рика
1 : 1
29.06.2014
Греция
1' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Греция
2 : 1
24.06.2014
Кот-д'Ивуар
1' - 78'
Чемпионат мира, 2 тур
Япония
0 : 0
20.06.2014
Греция
41' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Колумбия
3 : 0
14.06.2014
Греция
77' - 90'
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