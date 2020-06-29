Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008