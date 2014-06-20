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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Греция
Япония - Греция: обзор матча 20 июня 2014
Япония
20.06.2014, пятница, 02:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Греция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Греция
89'
Желтая карточка
В. Торосидис
80'
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
П. Коне
Замена
С. Кагава
️️️️
Ю. Осако
56'
53'
Желтая карточка
Г. Самарас
Замена
Я. Эндо
️️️️
М. Хасебе
46'
41'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
Й. Фетфацидис
36'
Вторая желтая
К. Кацуранис
34'
Замена
Т. Гекас
️️️️
К. Митроглу
27'
Желтая карточка
К. Кацуранис
Желтая карточка
М. Хасебе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
0
Йошито Окубо
ЛП
16
Хотару Ямагучи
ОП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Синджи Оказаки
ПП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
2
Яннис Маниатис
ОП
0
Панайотис Коне
ОП
21
Константинос Кацуранис
(К)
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ПП
9
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
12
Сусаку Нисикава
ВР
19
Масахико Иноха
ЦЗ
6
Масато Морисиге
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
7
Ясухито Эндо
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
8
Хироши Кийотаке
АП
11
Йоширо Какитани
ЦФ
20
Манабу Саито
ЦФ
Греция
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
10
Георгиос Карагунис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
3-3-3-1
1
Кавашима
17
Хасебе
15
Конно
22
Йошида
5
Нагатомо
16
Ямагучи
2
Учида
0
Окубо
4
Хонда
18
Оказаки
15
Осако
4-2-3-1
1
Карнезис
15
Торосидис
4
Манолас
19
Папастатопулос
0
Холебас
2
Маниатис
0
Коне
14
Фетфацидис
21
Кацуранис
7
Самарас
9
Митроглу
17
Хасебе
7
Эндо
7
Эндо
17
Хасебе
15
Осако
10
Кагава
10
Кагава
15
Осако
14
Фетфацидис
10
Карагунис
10
Карагунис
14
Фетфацидис
9
Митроглу
17
Гекас
17
Гекас
9
Митроглу
0
Коне
14
Салпингидис
14
Салпингидис
0
Коне
Остались в запасе
Япония
Греция
11
Йоширо Какитани
ЦФ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
20
Манабу Саито
ЦФ
12
Сусаку Нисикава
ВР
6
Масато Морисиге
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
8
Хироши Кийотаке
АП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
11
Йоширо Какитани
ЦФ
19
Масахико Иноха
ЦЗ
12
Суичи Гонда
ВР
20
Манабу Саито
ЦФ
12
Сусаку Нисикава
ВР
6
Масато Морисиге
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Тосихиро Аояма
ОП
8
Хироши Кийотаке
АП
Остались в запасе
12
Панайотис Гликос
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Япония - Греция
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Арена дас Дунас
Где смотреть матч:
"Россия 1" 01:45 (прямая)
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