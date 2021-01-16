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    Аллан Чапчет - статистика

    #62 | Защитник
    Имя Аллан
    Фамилия Чапчет
    Команда Саутгемптон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2021 78' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 9:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    16.01.2021 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
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