Аллан Чапчет - статистика
#62 | Защитник
|Имя
|Аллан
|Фамилия
|Чапчет
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2001 (21 год)
|Имя
|Аллан
|Фамилия
|Чапчет
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2021
|78' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|9:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)