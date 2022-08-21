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    Чиди Осучукву - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Чиди
    Фамилия Осучукву
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тобол 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 67' -90' Тараз (Тараз) 0:2 Тобол (Костанай)
    14.09.2022 90' -90' Астана (Астана) 1:2 Тобол (Костанай)
    10.09.2022 79' -90' Тобол (Костанай) 0:2 Атырау (Атырау)
    05.09.2022 74' -90' Кайрат (Алматы) 2:3 Тобол (Костанай)
    27.08.2022 70' -90' Тобол (Костанай) 4:0 Ордабасы (Шымкент)
    21.08.2022 1' -90' Тобол (Костанай) 2:2 Тараз (Тараз)
    23'
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