Чиди Осучукву - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Чиди
|Фамилия
|Осучукву
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Чиди
|Фамилия
|Осучукву
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|67' -90'
|Тараз (Тараз)
|0:2
|Тобол (Костанай)
|14.09.2022
|90' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|10.09.2022
|79' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:2
|Атырау (Атырау)
|05.09.2022
|74' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|27.08.2022
|70' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|21.08.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|23'