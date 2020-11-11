Рета Нома - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Рета
|Фамилия
|Нома
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Рета
|Фамилия
|Нома
|Команда
|Истиклол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|1' -60'
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.11.2020
|63' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.11.2020
|64' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.11.2020
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|11.11.2020
|89' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)