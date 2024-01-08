Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
Илаш Мориба
Новости
€ 15 млн
Илаш Мориба - новости
Сельта
19 января 2003 (23), Конакри
#6 | Полузащитник
185 см
Гвинея | Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
«Хетафе» арендовал воспитанника «Барселоны»
2024.01.08 16:06
Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport
2022.12.29 21:18
Фото
«Валенсия» продлила аренду воспитанника «Барселоны»
2022.09.01 19:48
Фото
«Валенсия» арендовала Мориба. В августе «Лейпциг» купил его у «Барсы» за 16 миллионов
2022.01.28 18:00
AS: тренер «РБ Лейпциг» Марш не рассчитывает на Мориба. Его купили месяц назад за 16 миллионов
2021.09.28 00:48
1
Фото
Мориба перешел из «Барселоны» в «Лейпциг» за 16+6 миллионов
2021.08.31 19:46
4
«Челси» и манчестерские клубы претендуют на полузащитника «Барселоны» Морибу
2021.07.24 17:46
Главные новости
Экс-игрок «Зенита» – о сборной России: «Игры с второразрядными соперниками не вызывают никакого интереса»
09:58
Названо условие, при котором Глушенков может уехать в Европу
09:47
«Трабзонспор» попробует купить игрока «Спартака» в январе
09:20
2
Видео
Владелец клуба – о судействе во Второй лиге: «Если не «кормить» систему, станешь для нее инородным элементом»
08:30
2
Альба принял решение по предложению «Родины»
08:14
3
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
2
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
1
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+