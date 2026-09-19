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Илаш Мориба - статистика

Сельта
19 января 2003 (23), Конакри
#6 | Полузащитник
185 см
Гвинея | Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 90'
43'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 74'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
5 : 0
19.09.2026
Расинг
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
1' - 74'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
77' - 90'
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