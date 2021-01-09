Стив-Майк Эбоа - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Стив-Майк
|Фамилия
|Эбоа
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Стив-Майк
|Фамилия
|Эбоа
|Команда
|Дженоа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дженоа
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|79' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:4
|Аталанта (Бергамо)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|09.01.2021
|46' -74'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|55'