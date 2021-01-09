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    Стив-Майк Эбоа - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Стив-Майк
    Фамилия Эбоа
    Команда Дженоа
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 февраля 2001 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дженоа 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 79' -90' Дженоа (Генуя) 3:4 Аталанта (Бергамо)
    06.02.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:1 Наполи (Неаполь)
    09.01.2021 46' -74' Дженоа (Генуя) 2:0 Болонья (Болонья)
    55'
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