Джейк Уокер - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Уокер
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньютаун
|4
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -70'
|Ньютаун (Ньютаун)
|1:2
|Спартак Тр (Трнава)
|3'
|21.07.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)
|76'
|14.07.2022
|1' -120'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)
|69'