Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джейк Уокер - статистика

    #46 | Защитник
    Имя Джейк
    Фамилия Уокер
    Команда Астон Вилла
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 ноября 2000 (22 года)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньютаун 4 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -70' Ньютаун (Ньютаун) 1:2 Спартак Тр (Трнава)
    3'
    21.07.2022 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 4:1 Ньютаун (Ньютаун)
    76'
    14.07.2022 1' -120' Ньютаун (Ньютаун) 3:1
    (4:2)п    		 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    07.07.2022 1' -90' ХБ Торсхавн (Торсхавн) 1:0 Ньютаун (Ньютаун)
    69'
    • Читайте нас: 
    11