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Stephen Duke-McKenna - статистика
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#10 | Нападающий
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэрроджейт
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Лидс
1 : 0
11.01.2025
Хэрроджейт
83' - 90'
Англия. Кубок, 2 раунд
Хэрроджейт
1 : 0
29.11.2024
Гейнсборо Тринити
1' - 90'
Англия. Кубок, 1 раунд
Хэрроджейт
1 : 0
03.11.2024
Рексхэм
1' - 69'
24'
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