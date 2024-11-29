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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хэрроджейт - Гейнсборо Тринити
Хэрроджейт - Гейнсборо Тринити: обзор матча 29 ноября 2024
Хэрроджейт
29.11.2024, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Гейнсборо Тринити
57'
D. Cornelius
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хэрроджейт - Гейнсборо Тринити
Замена
W. Burrell
️️️️
J. Muldoon
86'
82'
Замена
A. Simpson
️️️️
S. Tuntulwana
Желтая карточка
J. Falkingham
81'
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. March
76'
72'
Замена
L. Butroid
️️️️
J. Stacey
63'
Желтая карточка
W. Lancaster
ГОЛ! 1:0!
D. Cornelius
Пас отдал
J. Daly
57'
Замена
J. Falkingham
️️️️
С. Дули
54'
Желтая карточка
T. Sims
52'
52'
Желтая карточка
D. Cogill
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Гейнсборо Тринити
1
Dylan Wharton
ВР
19
Sisa Tuntulwana
ЦЗ
5
Will Lancaster
ЦЗ
6
D. Cogill
(К)
ЦЗ
3
Ashley Jackson
ЦЗ
8
Jordan Helliwell
ЦЗ
11
F. Preston
ЦП
14
Joe Stacey
ЦП
12
B. Johnson
ЦП
9
Javelle Clarke
ЦФ
10
Declan Howe
ЦФ
Хэрроджейт
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
28
Marcus Etherington
ЦЗ
36
Jack McClarin
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
27
Eno Nto
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
Гейнсборо Тринити
13
Kian Johnson
ВР
2
A. Simpson
ЦЗ
16
G. Hornshaw
ЦП
15
Jack McLoughlin
ЦП
4
Bailey Conway
ЦП
18
Paul Cooper
ЦП
7
Lewis Butroid
ЦФ
20
Daniel Devine
ЦФ
17
Kyle Simpson
ЦФ
3-1-1-5
1
14
2
О'Коннор
4
Мун
2
22
Дули
8
18
9
11
10
3-2-3-2
1
6
3
8
19
5
11
14
12
10
9
9
12
Фоларин
12
Фоларин
9
18
6
6
18
22
Дули
44
44
22
Дули
19
2
2
19
14
7
7
14
Остались в запасе
Хэрроджейт
Гейнсборо Тринити
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
28
Marcus Etherington
ЦЗ
36
Jack McClarin
ЦП
27
Eno Nto
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
13
Kian Johnson
ВР
16
G. Hornshaw
ЦП
15
Jack McLoughlin
ЦП
4
Bailey Conway
ЦП
18
Paul Cooper
ЦП
20
Daniel Devine
ЦФ
17
Kyle Simpson
ЦФ
Остались в запасе
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
28
Marcus Etherington
ЦЗ
36
Jack McClarin
ЦП
27
Eno Nto
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
32
Jack Bray
ЦФ
Остались в запасе
13
Kian Johnson
ВР
16
G. Hornshaw
ЦП
15
Jack McLoughlin
ЦП
4
Bailey Conway
ЦП
18
Paul Cooper
ЦП
20
Daniel Devine
ЦФ
17
Kyle Simpson
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Хэрроджейт - Гейнсборо Тринити
2
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
10
14
Офсайды
2
0
Количество передач
464
285
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
59
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Гейнсборо Тринити
Англия. Кубок, 2 раунд
Хэрроджейт
1 : 0
29.11.2024
Гейнсборо Тринити
Англия. Кубок, 1 раунд
Хеднесфорд Таун
4 : 4
02.11.2024
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