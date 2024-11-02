Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Хеднесфорд Таун - Гейнсборо Тринити
Хеднесфорд Таун - Гейнсборо Тринити: обзор матча 02 ноября 2024
Хеднесфорд Таун
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
4 : 4
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Гейнсборо Тринити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хеднесфорд Таун - Гейнсборо Тринити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хеднесфорд Таун
Англия. Кубок, 1 раунд
Хеднесфорд Таун
4 : 4
02.11.2024
Гейнсборо Тринити
Гейнсборо Тринити
Англия. Кубок, 2 раунд
Хэрроджейт
1 : 0
29.11.2024
Гейнсборо Тринити
Англия. Кубок, 1 раунд
Хеднесфорд Таун
4 : 4
02.11.2024
Гейнсборо Тринити
Новости команд
Все
Хеднесфорд Таун
Гейнсборо Тринити
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+