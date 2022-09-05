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    Мэттью Хопп - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Мэттью
    Фамилия Хопп
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 марта 2001 (21 год)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидлсбро 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2023 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    14.01.2023 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    26.12.2022 84' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 4:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    12.11.2022 74' -90' Норвич Сити (Норвич) 1:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.11.2022 83' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.11.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    01.11.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.10.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    08.10.2022 75' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    05.09.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Сандерленд (Сандерленд)
    20.08.2022 70' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    17.08.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    14.08.2022 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
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