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Дания. Суперлига
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Сендерийск
Мэттью Хопп
Статистика
€ 700 тыс
Мэттью Хопп - статистика
Сендерийск
13 марта 2001 (25)
#9 | Нападающий
191 см
США
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
4 : 2
20.09.2026
Рандерс
82' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
89' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 5
06.09.2026
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
78' - 90'
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Дания. Суперлига 2026/2027
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Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
4 : 2
20.09.2026
Рандерс
82' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Люнгбю
1 : 1
13.09.2026
Сендерийск
89' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 5
06.09.2026
Хорсенс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
3 : 1
31.08.2026
Сендерийск
78' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Сендерийск
0 : 3
23.08.2026
Нордшелланд
1' - 61'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
3 : 2
17.08.2026
Сендерийск
72' - 90'
77'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
0 : 0
07.08.2026
Виборг
1' - 58'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 3
26.07.2026
Мидтьюлланд
1' - 51'
31'
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