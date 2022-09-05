Мэттью Хопп - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Хопп
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2001 (21 год)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мэттью
|Фамилия
|Хопп
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 марта 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|26.12.2022
|84' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|4:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|12.11.2022
|74' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|1:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.11.2022
|83' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|08.10.2022
|75' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|20.08.2022
|70' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)