|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|5:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|11.12.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.11.2020
|76' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Интер (Милан)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Удинезе (Удине)