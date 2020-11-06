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    Николас Скьяппакассе - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Николас
    Фамилия Скьяппакассе
    Состав Без клуба
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1999 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.01.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    03.01.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 5:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.12.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    06.12.2020 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.11.2020 76' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Интер (Милан)
    22.11.2020 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.11.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Удинезе (Удине)
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