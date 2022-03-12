Риккардо Черво - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Черво
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Латина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Черво
|Команда
|Фрозиноне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Латина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|9
|0
|0
|0
|0
|Сассуоло
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Милан (Милан)
|15.05.2022
|79' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Специя (Ла Специя)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рома (Рим)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|15.01.2022
|78' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|09.01.2022
|1' -72'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|06.01.2022
|72' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|22.12.2021
|76' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|10.12.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|05.12.2021
|85' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Лацио (Рим)
|30.11.2021
|54' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Сампдория (Генуя)
|07.11.2021
|68' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|30.10.2021
|83' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|27.10.2021
|66' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|22.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:3
|Удинезе (Удине)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|23.09.2021
|84' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:4
|Наполи (Неаполь)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:3
|Сампдория (Генуя)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Интер (Милан)