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    Риккардо Черво - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Риккардо
    Фамилия Черво
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Латина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 9 0 0 0 0
    Сассуоло 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Милан (Милан)
    15.05.2022 79' -90' Болонья (Болонья) 1:3 Сассуоло (Сассуоло)
    07.05.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Удинезе (Удине)
    30.04.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:1 Сассуоло (Сассуоло)
    25.04.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Ювентус (Турин)
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    10.04.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    02.04.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    18.03.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Специя (Ла Специя)
    12.03.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 1:4 Сассуоло (Сассуоло)
    26.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    20.02.2022 Был в запасе Интер (Милан) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    13.02.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Рома (Рим)
    06.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.01.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Сампдория (Генуя)
    15.01.2022 78' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    09.01.2022 1' -72' Наполи (Неаполь) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.01.2022 72' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2021 76' -90' Рома (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    19.12.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    10.12.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:3 Сампдория (Генуя)
    05.12.2021 85' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Лацио (Рим)
    30.11.2021 54' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:1 Сампдория (Генуя)
    27.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    21.11.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Сампдория (Генуя)
    07.11.2021 68' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    30.10.2021 83' -90' Торино (Турин) 3:0 Сампдория (Генуя)
    27.10.2021 66' -90' Сампдория (Генуя) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    22.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Специя (Ла Специя)
    17.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    03.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    26.09.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:2 Сампдория (Генуя)
    23.09.2021 84' -90' Сампдория (Генуя) 0:4 Наполи (Неаполь)
    19.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    12.09.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:2 Интер (Милан)
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