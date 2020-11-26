Филиппо Трипи - статистика
#65 | Полузащитник
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Трипи
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Трипи
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2021
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Брага (Брага)
|10.12.2020
|81' -90'
|ЦСКА (София)
|3:1
|Рома (Рим)
|83'
|26.11.2020
|84' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|0:2
|Рома (Рим)