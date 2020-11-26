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    Филиппо Трипи - статистика

    #65 | Полузащитник
    Имя Филиппо
    Фамилия Трипи
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2021 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Брага (Брага)
    10.12.2020 81' -90' ЦСКА (София) 3:1 Рома (Рим)
    83'
    26.11.2020 84' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 0:2 Рома (Рим)
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