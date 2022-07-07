Ясер Цуркан - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Ясер
|Фамилия
|Цуркан
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Ясер
|Фамилия
|Цуркан
|Команда
|Петрокуб
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афины
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 января 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)
|26'
|07.07.2022
|1' -70'
|Флориана (Флориана)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)