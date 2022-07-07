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    Ясер Цуркан - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Ясер
    Фамилия Цуркан
    Команда Петрокуб
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 января 1998 (25 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Петрокуб 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Лачи (Лач) 1:4 Петрокуб (Хынчешты)
    21.07.2022 1' -90' Петрокуб (Хынчешты) 0:0 Лачи (Лач)
    14.07.2022 1' -90' Петрокуб (Хынчешты) 1:0 Флориана (Флориана)
    26'
    07.07.2022 1' -70' Флориана (Флориана) 0:0 Петрокуб (Хынчешты)
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