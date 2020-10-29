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    Нейтан Одуа - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Нейтан
    Фамилия Одуа
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1996 (28 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.12.2020 1' -61' Мольде (Мольде) 3:1 Дандолк (Дандолк)
    26.11.2020 46' -90' Дандолк (Дандолк) 1:3 Рапид (Вена)
    50'
    05.11.2020 72' -90' Рапид (Вена) 4:3 Дандолк (Дандолк)
    29.10.2020 Был в запасе Арсенал (Лондон) 3:0 Дандолк (Дандолк)
    Россия
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