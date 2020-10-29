Нейтан Одуа - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Нейтан
|Фамилия
|Одуа
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1996 (28 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Нейтан
|Фамилия
|Одуа
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1996 (28 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.12.2020
|1' -61'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|26.11.2020
|46' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Рапид (Вена)
|50'
|05.11.2020
|72' -90'
|Рапид (Вена)
|4:3
|Дандолк (Дандолк)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Дандолк (Дандолк)