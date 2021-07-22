Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ахмед Ахмедов - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Ахмед
    Фамилия Ахмедов
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Родной город Бургас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1995 (29 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.11.2021 83' -90' Заря (Луганск) 2:0 ЦСКА (София)
    21.10.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 0:1 Заря (Луганск)
    30.09.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 0:0 Буде-Глимт (Буде)
    16.09.2021 87' -90' Рома (Рим) 5:1 ЦСКА (София)
    26.08.2021 90' -124' ЦСКА (София) 3:0 Виктория (Пльзень)
    19.08.2021 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:0 ЦСКА (София)
    12.08.2021 Был в запасе Осиек (Осиек) 1:1 ЦСКА (София)
    05.08.2021 Был в запасе ЦСКА (София) 4:2 Осиек (Осиек)
    29.07.2021 Был в запасе Лиепая (Лиепая) 0:0
    (1:3)п    		 ЦСКА (София)
    203'
    22.07.2021 59' -89' ЦСКА (София) 0:0 Лиепая (Лиепая)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+