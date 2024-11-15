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Расписание матчей
Лига наций
Люксембург - Болгария
Люксембург - Болгария: обзор матча 15 ноября 2024
Люксембург
15.11.2024, пятница, 22:45
Лига наций, группа C3, 5 тур
0 : 1
Завершен
Болгария
23'
А. Краев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Болгария
Желтая карточка
К. Мартинс
84'
83'
Замена
В. Антов
️️️️
А. Краев
78'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Ф. Крастев
78'
Замена
Р. Кирилов
️️️️
А. Колев
Замена
Т. Рупиль
️️️️
М. Олесен
78'
62'
Замена
Ж. Атанасов
️️️️
Г. Миланов
Замена
М. Омосанья
️️️️
Ф. Бонерт
62'
Желтая карточка
Л. Янс
61'
Желтая карточка
Ф. Бонерт
58'
53'
Желтая карточка
В. Панайотов
43'
Желтая карточка
Г. Миланов
28'
Желтая карточка
К. Десподов
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Краев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
2
Сеид Корац
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
(К)
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
6
Томас Морейра
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Болгария
12
Димитар Митов
ВР
2
Виктор Попов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ОП
8
Андриан Краев
ОП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
11
Кирил Десподов
(К)
ПВ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
16
Давид Джонатанс
ЛВ
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Майкл Омосанья
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
3
Живко Атанасов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
12
Nikolay Minkov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
19
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
3-1-4-2
12
Перейра Кардосо
2
Корац
13
Карлсон
17
Пинту
8
Мартинс
18
Янс
10
Синани
6
Морейра
19
Олесен
10
Родригес
4
Бонерт
3-2-3-1-1
12
Митов
2
Попов
6
Петков
15
Петров
15
Панайотов
8
Краев
7
Нюрнбергер
14
Крастев
17
Миланов
11
Десподов
9
Колев
19
Олесен
10
Рупиль
10
Рупиль
19
Олесен
4
Бонерт
11
Омосанья
11
Омосанья
4
Бонерт
17
Миланов
3
Атанасов
3
Атанасов
17
Миланов
8
Краев
6
Антов
6
Антов
8
Краев
14
Крастев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
14
Крастев
9
Колев
10
Кирилов
10
Кирилов
9
Колев
Остались в запасе
Люксембург
Болгария
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
16
Давид Джонатанс
ЛВ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
12
Nikolay Minkov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
23
Лукас Фокс
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
14
Кевин Д'Анцико
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
16
Давид Джонатанс
ЛВ
9
Алессио Курчи
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
12
Nikolay Minkov
ЦП
22
Илиан Илиев
АП
20
Лукас Петков
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Люксембург - Болгария
3
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
16
9
Офсайды
4
1
Количество передач
548
311
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Juri Frischer, Estonia
Стадион:
Стад де Люксембург
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