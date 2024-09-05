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Расписание матчей
Лига наций
Беларусь - Болгария
Беларусь - Болгария: обзор матча 05 сентября 2024
Беларусь
05.09.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа C3, 1 тур
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Болгария
89'
Желтая карточка
И. Минчев
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
Е. Шикавка
83'
Замена
В. Климович
️️️️
М. Эбонг
83'
83'
Замена
S. Ivanov
️️️️
К. Десподов
83'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
А. Колев
Замена
А. Селява
️️️️
Е. Яблонский
77'
77'
Замена
И. Минчев
️️️️
Р. Кирилов
77'
Замена
М. Минчев
️️️️
В. Антов
74'
Вторая желтая
Ф. Крастев
Желтая карточка
Е. Яблонский
72'
Замена
С. Карпович
️️️️
Ю. Ковалев
64'
Замена
М. Киреев
️️️️
Д. Антилевский
64'
56'
Желтая карточка
А. Петков
29'
Желтая карточка
Ф. Крастев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
4
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
3
Павел Забелин
ЦП
18
Кирилл Капленко
ЦП
7
Евгений Шикавка
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
АП
19
Юрий Ковалев
ПП
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Болгария
2
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
7
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
14
Филип Крастев
ЦП
11
Кирил Десподов
(К)
ПВ
12
Димитар Митов
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
9
Александар Колев
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
7
Максим Киреев
АП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Иван Минчев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
19
Ахмед Ахмедов
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
21
S. Ivanov
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
3-5-1-1
21
Лапоухов
2
Печенин
4
Мартынович
20
Волков
3
Забелин
18
Капленко
7
Шикавка
14
Яблонский
19
Ковалев
9
Эбонг
23
Антилевский
4-1-2-1-3
3
Атанасов
6
Антов
6
Петков
2
Попов
4
Груев
7
Нюрнбергер
14
Крастев
11
Десподов
9
Колев
10
Кирилов
12
Митов
19
Ковалев
13
Карпович
13
Карпович
19
Ковалев
14
Яблонский
8
Селява
8
Селява
14
Яблонский
23
Антилевский
7
Киреев
7
Киреев
23
Антилевский
7
Шикавка
23
Мельниченко
23
Мельниченко
7
Шикавка
9
Эбонг
21
Климович
21
Климович
9
Эбонг
10
Кирилов
4
Минчев
4
Минчев
10
Кирилов
6
Антов
17
Минчев
17
Минчев
6
Антов
9
Колев
19
Ахмедов
19
Ахмедов
9
Колев
11
Десподов
21
21
11
Десподов
Остались в запасе
Беларусь
Болгария
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
10
Иван Бахар
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Герман Барковский
ЦФ
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
15
Симеон Петров
ЦЗ
2
Эртан Томбак
ЦЗ
15
Василь Панайотов
ЦП
11
Георгий Русев
ПВ
10
Георги Минчев
ЦФ
13
A. Lyaskov
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Беларусь - Болгария
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
13
Офсайды
1
1
Количество передач
385
535
Сейвы
8
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
ЗТЕ Арена
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