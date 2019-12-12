Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Португалия. Примейра 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Греция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Бразилия. Серия А 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Бельгия. Плей-офф 2015/2016 Бельгия. Про-Лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2015/2016 Португалия. Примейра 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Лига чемпионов 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Лига Европы 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010