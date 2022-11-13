Доминик Котарски - статистика
#42 | Вратарь
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Котарски
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Котарски
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|30.01.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|3:2
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 20 тур
|12'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|21
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|12'
|22.01.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|90'
|28.12.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|90'
|09.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|73'
|18.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)