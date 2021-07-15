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    Дарко Мицевски - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дарко
    Фамилия Мицевски
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РФШ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 Был в запасе РФШ (Рига) 0:1 Гент (Гент)
    05.08.2021 1' -66' Гент (Гент) 2:2 РФШ (Рига)
    29.07.2021 Был в запасе Академия Пушкаша (Фельчут) 0:2 РФШ (Рига)
    22.07.2021 Был в запасе РФШ (Рига) 3:0 Академия Пушкаша (Фельчут)
    15.07.2021 117' -122' КИ Клаксвик (Клаксвик) 2:4 РФШ (Рига)
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