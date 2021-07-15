Дарко Мицевски - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Мицевски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Мицевски
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РФШ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2021
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|0:1
|Гент (Гент)
|05.08.2021
|1' -66'
|Гент (Гент)
|2:2
|РФШ (Рига)
|29.07.2021
|Был в запасе
|Академия Пушкаша (Фельчут)
|0:2
|РФШ (Рига)
|22.07.2021
|Был в запасе
|РФШ (Рига)
|3:0
|Академия Пушкаша (Фельчут)
|15.07.2021
|117' -122'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:4
|РФШ (Рига)