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    Георги Йомов - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Георги
    Фамилия Йомов
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июля 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.08.2022 1' -68' ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 1' -62' Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    04.08.2022 46' -90' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
    85'
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