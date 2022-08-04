Георги Йомов - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Йомов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Йомов
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -68'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|1' -62'
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|04.08.2022
|46' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)
|85'