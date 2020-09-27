Даниил Ярусов - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ярусов
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|71
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Ярусов
|Команда
|Балашиха
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 января 2001 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чайка
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:1
|Чайка (Песчанокопское)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|1' -88'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Чайка (Песчанокопское)
|15.11.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|04.10.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|0:2
|Велес (Москва)
|22.08.2020
|Был в запасе
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)