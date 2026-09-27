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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Эвандер
Статистика
€ 16 млн
Эвандер - статистика
Цинциннати
9 июня 1998 (28), Рио-де-Жанейро
#10 | Полузащитник
179 см | 76 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 46'
40'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Дания. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цинциннати
22
13
10
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
20.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 46'
40'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
1' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Цинциннати
2 : 1
20.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
82'
34, 80'
США. МЛС, 18 тур
Коламбус
2 : 1
26.07.2026
Цинциннати
1' - 90'
9'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
4 : 3
23.07.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
36'
56'
США. МЛС, 15 тур
Цинциннати
6 : 2
24.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
45, 58'
42, 52, 77'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
11, 50'
США. МЛС, 13 тур
Цинциннати
3 : 5
14.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
64'
90'
США. МЛС, 12 тур
Шарлотт
2 : 2
10.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
43'
78'
США. МЛС, 11 тур
Чикаго Файр
2 : 3
03.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
24, 31, 90'
США. МЛС, 10 тур
Цинциннати
2 : 0
26.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Сити
4 : 4
23.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
57'
90'
США. МЛС, 8 тур
Цинциннати
3 : 3
19.04.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
79'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
05.04.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
1' - 90'
19'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
74' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
1' - 13'
12'
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