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    Кирилл Донцов - статистика

    #80 | Защитник
    Имя Кирилл
    Фамилия Донцов
    Команда Ротор
    Состав Молодежный
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 декабря 2001 (21 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2021 Был в запасе Рубин (Казань) 1:1 Ротор (Волгоград)
    07.05.2021 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:1 Ротор (Волгоград)
    03.10.2020 Был в запасе Уфа (Уфа) 0:0 Ротор (Волгоград)
    27.09.2020 90' -90' Ротор (Волгоград) 1:3 Рубин (Казань)
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