Кирилл Донцов - статистика
#80 | Защитник
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Донцов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Кирилл
|Фамилия
|Донцов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|07.05.2021
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|27.09.2020
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:3
|Рубин (Казань)