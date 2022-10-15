Давид Зима - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зима
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 5,50
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зима
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 ноября 2000 (22 года)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|72' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Торино (Турин)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|1' -64'
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Торино (Турин)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:1
|Торино (Турин)
|09.11.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|30.10.2022
|76' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|23.10.2022
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Торино (Турин)
|15.10.2022
|79' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Торино (Турин)
|17.09.2022
|78' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|10.09.2022
|76' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:1
|Торино (Турин)