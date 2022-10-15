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    Давид Зима - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Зима
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 ноября 2000 (22 года)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 5,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 72' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Торино (Турин)
    15.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 1' -64' Салернитана (Салернитана) 1:1 Торино (Турин)
    04.01.2023 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    30.10.2022 76' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    23.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    15.10.2022 79' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    09.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Торино (Турин)
    17.09.2022 78' -90' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    10.09.2022 76' -90' Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    01.09.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:1 Торино (Турин)
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