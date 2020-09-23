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    Андрей Ивантеев - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Андреевич
    Фамилия Ивантеев
    Команда Салют
    Состав Основной
    Родной город Белгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 июля 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.09.2020 52' -90' Салют (Белгород) 1:1
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
    205' 81'
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