Андрей Ивантеев - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Ивантеев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Ивантеев
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2020
|52' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
(3:4)п
|Арсенал (Тула)
|205' 81'