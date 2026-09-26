Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Ивантеев - статистика

Салют
25 июля 1997 (29), Белгород
#22 | Защитник
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 75'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
23
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Шумбрат
0 : 1
26.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Авангард
1 : 3
12.09.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Салют
0 : 2
05.09.2026
Волна
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Рязань
1 : 0
28.08.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Квант
1 : 3
15.08.2026
Салют
1' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Салют
3 : 1
08.08.2026
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Салют
3 : 0
01.08.2026
Орел
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Родина-М
1 : 3
25.07.2026
Салют
1' - 90'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Зенит
1 : 2
01.07.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Арсенал-2
0 : 4
28.06.2026
Салют
1' - 90'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Салют
1 : 0
20.06.2026
Строгино
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 1
13.06.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Салют
0 : 2
06.06.2026
Шумбрат
1' - 90'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
1' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
2 : 2
23.05.2026
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Волна
2 : 1
16.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Салют
0 : 2
08.05.2026
Рязань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Ротор-2
0 : 1
02.05.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Салют
3 : 1
25.04.2026
Квант
1' - 90'
42'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Сатурн
2 : 1
18.04.2026
Салют
1' - 90'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Орел
1 : 1
11.04.2026
Салют
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Салют
6 : 0
04.04.2026
Родина-М
1' - 90'
Главные новости
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
4
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+