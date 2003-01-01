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€ 35 млн

Лайам Делап - новости

Челси
8 февраля 2003 (22), Винчестер
#9 | Нападающий
Англия
Статистика Новости
Фото «Челси» заплатил 30 миллионов за форварда из вылетевшего «Ипсвича»
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
22 апреля
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«Ливерпуль» рассматривает девять нападающих
22 марта
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех нападающих
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