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Челси
Лайам Делап
Новости
€ 35 млн
Лайам Делап - новости
Челси
8 февраля 2003 (22), Винчестер
#9 | Нападающий
Англия
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Фото
«Челси» заплатил 30 миллионов за форварда из вылетевшего «Ипсвича»
4 июня
«Челси» рассматривает 3 вингеров и 5 форвардов
23 апреля
«Манчестер Юнайтед» заплатит 108 миллионов за двух нападающих
23 апреля
8
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
22 апреля
4
«Ливерпуль» рассматривает девять нападающих
22 марта
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех нападающих
22 января
1
Главные новости
В Петербурге определили виновного в упущенном «Зенитом» чемпионстве
14:04
3
Тренера сборной России могут привлечь за мошенничество по предварительному сговору
13:51
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Фото
Владимирское «Торпедо» уволило чемпиона России в составе ЦСКА
13:40
ЦСКА договорился о личном контракте с Садулаевым
13:06
2
Аршавин назвал российского игрока, которого дважды звал в «Зенит»: «Он несколько раз отказывался»
12:48
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Агент Джикии раскрыл клуб, в который перейдет защитник: «Больше всех был заинтересован»
12:36
2
ЦСКА возобновил переговоры по Садулаеву
12:03
2
Названы два клуба, которые заинтересовались Сафоновым
11:30
7
Медведев прокомментировал информацию о конфликте Глушенкова с Семаком
10:58
7
Гурцкая – об уровне Станковича: «Ничего пока из себя не представляет, Шалимов сильнее, Талалаева котирую выше»
10:50
9
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