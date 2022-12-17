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    Лайам Делап - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Лайам
    Фамилия Делап
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Винчестер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 89' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    57'
    04.02.2023 1' - 90' Престон 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 21 3 0 6 0
    Престон 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -46' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    15.02.2023 89' -90' Престон (Престон) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    11.02.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 3:0 Престон (Престон)
    57'
    04.02.2023 1' -90' Престон (Престон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.01.2023 1' -69' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Престон (Престон)
    14.01.2023 30' -90' Престон (Престон) 0:4 Норвич Сити (Норвич)
    02.01.2023 64' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    30.12.2022 71' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 1' -74' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2022 1' -69' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    45' 61'
    12.11.2022 1' -69' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    47'
    08.11.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 60' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 82' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.10.2022 76' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    22.10.2022 73' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    18.10.2022 1' -71' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    15.10.2022 70' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.10.2022 72' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 3:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    90'
    05.10.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    80'
    02.10.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:4 Уотфорд (Уотфорд)
    52'
    17.09.2022 1' -66' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.09.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    75'
    04.09.2022 1' -73' Рединг (Рединг) 2:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    31.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Суонси (Суонси)
    27.08.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.08.2022 1' -75' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    48'
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