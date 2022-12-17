Лайам Делап - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Делап
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Делап
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винчестер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 46'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|89' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|57'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Престон
|1:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|21
|3
|0
|6
|0
|Престон
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.02.2023
|89' -90'
|Престон (Престон)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|11.02.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|3:0
|Престон (Престон)
|57'
|04.02.2023
|1' -90'
|Престон (Престон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.01.2023
|1' -69'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Престон (Престон)
|14.01.2023
|30' -90'
|Престон (Престон)
|0:4
|Норвич Сити (Норвич)
|02.01.2023
|64' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|71' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|26.12.2022
|1' -74'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2022
|1' -69'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|45' 61'
|12.11.2022
|1' -69'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|47'
|08.11.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|60' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|82' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|76' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.10.2022
|73' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|18.10.2022
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|15.10.2022
|70' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.10.2022
|72' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|3:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|90'
|05.10.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|80'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|52'
|17.09.2022
|1' -66'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2022
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|75'
|04.09.2022
|1' -73'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|27.08.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.08.2022
|1' -75'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|48'