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    Томислав Гомельт - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Томислав
    Фамилия Гомельт
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.10.2020 77' -90' Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Кротоне (Кротоне)
    27.09.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Милан (Милан)
    20.09.2020 86' -90' Дженоа (Генуя) 4:1 Кротоне (Кротоне)
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