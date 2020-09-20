Томислав Гомельт - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Гомельт
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Томислав
|Фамилия
|Гомельт
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кротоне
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2020
|77' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Милан (Милан)
|20.09.2020
|86' -90'
|Дженоа (Генуя)
|4:1
|Кротоне (Кротоне)