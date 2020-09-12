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    Энаут Менди - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Энаут
    Фамилия Менди
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    03.10.2020 1' -62' Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    55'
    27.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    12.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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