Энаут Менди - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Энаут
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1999 (23 года)
|Имя
|Энаут
|Фамилия
|Менди
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|03.10.2020
|1' -62'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|55'
|27.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)