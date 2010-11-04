Статистика по турнирам

Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Лига Чемпионов 2007/2008