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    Иан Поведа - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Иан
    Фамилия Поведа
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 2000 (23 года)
    Рост 167
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 1' - 90' Блэкберн 1:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 17 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2023 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    18.02.2023 1' -62' Блэкпул (Блэкпул) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    7' 27'
    15.02.2023 64' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    11.02.2023 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    07.02.2023 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 2:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    04.02.2023 81' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.01.2023 1' -88' Блэкпул (Блэкпул) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    28'
    29.12.2022 1' -82' Блэкпул (Блэкпул) 1:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    26.12.2022 1' -56' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    17.12.2022 46' -90' Кардифф (Кардифф) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    10.12.2022 66' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    08.11.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 0:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    01.11.2022 87' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Блэкпул (Блэкпул)
    29.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    22.10.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    19.10.2022 80' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.10.2022 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:3 Блэкпул (Блэкпул)
    08.10.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Уотфорд (Уотфорд)
    04.10.2022 85' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:0 Блэкпул (Блэкпул)
    01.10.2022 1' -69' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Норвич Сити (Норвич)
    17.09.2022 72' -90' Миллуолл (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    14.09.2022 1' -57' Ротерхэм (Шеффилд) 3:0 Блэкпул (Блэкпул)
    04.09.2022 1' -75' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    31.08.2022 80' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
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