Иан Поведа - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Иан
|Фамилия
|Поведа
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|167
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Иан
|Фамилия
|Поведа
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|167
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|17
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2023
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|18.02.2023
|1' -62'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|7' 27'
|15.02.2023
|64' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|07.02.2023
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:2
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|04.02.2023
|81' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.01.2023
|1' -88'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|28'
|29.12.2022
|1' -82'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|26.12.2022
|1' -56'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|17.12.2022
|46' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|10.12.2022
|66' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|01.11.2022
|87' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|19.10.2022
|80' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:3
|Блэкпул (Блэкпул)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|04.10.2022
|85' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|01.10.2022
|1' -69'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Норвич Сити (Норвич)
|17.09.2022
|72' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|14.09.2022
|1' -57'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|04.09.2022
|1' -75'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|31.08.2022
|80' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)