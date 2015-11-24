Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008