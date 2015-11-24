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Пабло Освальдо
Статистика
Пабло Освальдо - статистика
Завершил карьеру
12 января 1986 (40), Буэнос-Айрес
#10 | Нападающий
183 см | 73 кг
Италия | Аргентина
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Порту
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Порту
0 : 2
24.11.2015
Динамо К
67' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Порту
2 : 0
20.10.2015
Маккаби
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Порту
2 : 1
29.09.2015
Челси
87' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Динамо К
2 : 2
16.09.2015
Порту
90' - 90'
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