Линдон Селахи - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Линдон
|Фамилия
|Селахи
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Линдон
|Фамилия
|Селахи
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -88'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)