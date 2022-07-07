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    Крисс Карклинс - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Крисс
    Фамилия Карклинс
    Команда Валмиера
    Состав Основной
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1996 (28 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиепая 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 70' -90' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    14.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 3:1 Гнилане (Гнилане)
    07.07.2022 Был в запасе Гнилане (Гнилане) 1:0 Лиепая (Лиепая)
    Россия
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