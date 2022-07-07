Крисс Карклинс - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Крисс
|Фамилия
|Карклинс
|Команда
|Валмиера
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Крисс
|Фамилия
|Карклинс
|Команда
|Валмиера
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1996 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиепая
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|70' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|3:1
|Гнилане (Гнилане)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Гнилане (Гнилане)
|1:0
|Лиепая (Лиепая)