Митя Лотрич - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Лотрич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Митя
|Фамилия
|Лотрич
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мура 05
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|19.08.2021
|1' -89'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:3
|Штурм (Грац)
|12.08.2021
|1' -71'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|05.08.2021
|67' -89'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:0
|Жальгирис (Вильнюс)