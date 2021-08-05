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    Митя Лотрич - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Митя
    Фамилия Лотрич
    Команда Целе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 сентября 1994 (29 лет)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мура 05 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' Штурм (Грац) 2:0 Мура 05 (Мурска-Собота)
    19.08.2021 1' -89' Мура 05 (Мурска-Собота) 1:3 Штурм (Грац)
    12.08.2021 1' -71' Жальгирис (Вильнюс) 0:1 Мура 05 (Мурска-Собота)
    05.08.2021 67' -89' Мура 05 (Мурска-Собота) 0:0 Жальгирис (Вильнюс)
    Россия
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