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    Tah Anunga - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Tah Anunga
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2023 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1
    (9:10)п    		 Интер (Майами)
    16.08.2023 Был в запасе Монтеррей (Монтеррей) 0:2 Нэшвилл (Нэшвилл)
    05.08.2023 77' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:1
    (4:5)п    		 Нэшвилл (Нэшвилл)
    28.07.2023 1' -62' Нэшвилл (Нэшвилл) 3:4 Толука (Толука)
    24.07.2023 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    Россия
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