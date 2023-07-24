Tah Anunga - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Tah Anunga
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Tah Anunga
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2023
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:1
(9:10)п
|Интер (Майами)
|16.08.2023
|Был в запасе
|Монтеррей (Монтеррей)
|0:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|05.08.2023
|77' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
(4:5)п
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|28.07.2023
|1' -62'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|3:4
|Толука (Толука)
|24.07.2023
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)