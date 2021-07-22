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    S. Markovic - статистика

    Имя S. Markovic
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 1' -77' Жилина (Жилина) 2:2 Аполлон (Лимассол)
    22.07.2021 1' -57' Аполлон (Лимассол) 1:3 Жилина (Жилина)
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