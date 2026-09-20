Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Педро Рауль - статистика

Коринтианс
5 ноября 1996 (29), Порту-Алегри
#18 | Нападающий
191 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
81' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
64' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 70'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
87'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
88' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
57' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
79' - 90'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+