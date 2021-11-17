Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максим Данилин - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Данилин
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 2001 (21 год)
    Рост 165
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    16.05.2022 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 3:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.05.2022 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    30.04.2022 46' -90' Спартак-2 (Москва) 0:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    23.04.2022 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    17.04.2022 82' -90' Спартак-2 (Москва) 2:3 Оренбург (Оренбург)
    06.03.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    27.11.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    21.11.2021 Был в запасе Алания (Владикавказ) 2:3 Спартак-2 (Москва)
    17.11.2021 67' -90' Велес (Москва) 2:1 Спартак-2 (Москва)
    13.11.2021 62' -90' Спартак-2 (Москва) 0:0 Кубань (Краснодар)
    05.09.2021 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:1 Спартак-2 (Москва)
    20.08.2021 1' -51' Текстильщик (Иваново) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    15.08.2021 88' -90' Спартак-2 (Москва) 3:2 Алания (Владикавказ)
    10.07.2021 1' -89' Спартак-2 (Москва) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11