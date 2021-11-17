Максим Данилин - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Данилин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Данилин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|3:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|30.04.2022
|46' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|17.04.2022
|82' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:3
|Оренбург (Оренбург)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|2:3
|Спартак-2 (Москва)
|17.11.2021
|67' -90'
|Велес (Москва)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|13.11.2021
|62' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Кубань (Краснодар)
|05.09.2021
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:1
|Спартак-2 (Москва)
|20.08.2021
|1' -51'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|15.08.2021
|88' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:2
|Алания (Владикавказ)
|10.07.2021
|1' -89'
|Спартак-2 (Москва)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)