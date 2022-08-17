Александр Конев - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Конев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Конев
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -60'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)