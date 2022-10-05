Дмитрий Суконкин - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Суконкин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Суконкин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|3
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -82'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|71'
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|63'
|05.10.2022
|1' -68'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|53'