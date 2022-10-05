Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Суконкин - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Суконкин
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 августа 1999 (23 года)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 3 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -82' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    71'
    02.11.2022 1' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    63'
    05.10.2022 1' -68' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
    53'
    • Читайте нас: 
    11