Дьон Руффо - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Дьон
|Фамилия
|Руффо
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 2001 (21 год)
|Имя
|Дьон
|Фамилия
|Руффо
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|4:0
|Болонья (Болонья)
|26.07.2020
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:2
|Лечче (Лечче)
|12.07.2020
|90' -90'
|Парма (Парма)
|2:2
|Болонья (Болонья)