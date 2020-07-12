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    Дьон Руффо - статистика

    #70 | Полузащитник
    Имя Дьон
    Фамилия Руффо
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Родной город Болонья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июля 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 4:0 Болонья (Болонья)
    26.07.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Лечче (Лечче)
    12.07.2020 90' -90' Парма (Парма) 2:2 Болонья (Болонья)
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