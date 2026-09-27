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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Арнау Тенас
Статистика
€ 4 млн
Арнау Тенас - статистика
Мальорка
30 мая 2001 (25)
#1 | Вратарь
185 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 90'
10'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
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Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Лига 1 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
7
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
1' - 90'
10'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 90'
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