Андрей Боковой - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Боковой
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Боковой
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|62' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)